İsrail polisi aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli gençlere müdahalesi devam ediyor.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli gençlere müdahalesi devam ediyor.
Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.
Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.
İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.
Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz