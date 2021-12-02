İsrail polis özel harekat ekibi Yamam, ulusal terörle mücadele birimine dönüştürüldü - Haberler
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İsrail polis özel harekat ekibi Yamam, ulusal terörle mücadele birimine dönüştürüldü

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
İsrail polis özel harekat ekibi Yamam, ulusal terörle mücadele birimine dönüştürüldü

İsrail hükümeti, polis teşkilatı içinde İbranice kısaltmasıyla "Yamam" ismiyle tanınan özel harekat ekibinin, bundan sonra "ulusal terörle mücadele birimi" olarak görev yapacağını duyurdu.

İsrail hükümeti, polis teşkilatı içinde İbranice kısaltmasıyla "Yamam" ismiyle tanınan özel harekat ekibinin, bundan sonra "ulusal terörle mücadele birimi" olarak görev yapacağını duyurdu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett, yeni birimin kuruluşu dolayısıyla ilgili bakanlar ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimlerin katılımıyla düzenlenen törende konuştu.

İsrail'deki diğer güvenlik teşkilatlarıyla ortak biçimde 47 yıldır görev yapan polis özel harekat ekibi "Yamam"ın unvanını ulusal düzeye çıkardıklarını açıklayan Bennett, yeni birime başbakanlık bütçesinden "insan kaynağını artırması, harekat hazırlıklarını güçlendirmesi, silahlarını ve eğitim süreçlerini yükseltmesi" için 3,17 milyon dolar aktarılacağını belirtti.

Bennett, "Yamam"ın İsrail ve Batı Şeria'da "rehine kurtarma operasyonları, tehlikeli bölgelerde tutuklama" gibi harekatlar yürüttüğünü söyledi.

Yerel basındaki haberler e göre Yamam, polis, asker ve istihbaratçı kimliği taşıyan bir birim niteliğinde; ancak katıldığı operasyonların resmi açıklamalarında ismi sıkça geçmiyor. Arap basınına göre, Yamam, Filistin direniş hareketinden isimlere yönelik suikast ve tutuklama operasyonlarında ön saflarda yer aldı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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