İsrail parlamentosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü İsrail Meclisi Knesset'te İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

İsrail Meclisi Knesset'te İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Ahmed et-Tıybi'nin açıklamaları Başbakan Netanyahu'nun partisinden tepki gördü.

Türkiye, dünyaya yaptığı tıbbi yardım desteğiyle ilaç olmaya devam ediyor. Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ TÜRKİYE'NİN YARDIMINI GÖRMEZDEN GELDİ

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

ERDOĞAN'IN GÖSTERDİĞİ İKİNCİ BİR İNSANİ HAREKET"

İsrail parlemantosu Knesset'te bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek, "Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de bulunan öğrencilerimizi İsrail'e getirmek için iki uçak tahsis etti" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU ERDOĞAN İLE BARIŞMAK İÇİN YERLERDE SÜRÜNÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi. Tıybi, ayrıca, "Sizin lideriniz (Netanyahu) Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor" dedi.

Kaynak: DHA