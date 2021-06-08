İsrail Parlamentosu Pazar günü yeni hükümeti oylanacak
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İsrail Parlamentosu Pazar günü yeni hükümeti oylanacak

İsrail Parlamentosu Pazar günü yeni hükümeti oylanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Yariv Levin, yeni hükümet için güven oylamasının Pazar günü yapılacağını açıkladı.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Yariv Levin, yeni hükümet için güven oylamasının Pazar günü yapılacağını açıkladı.

İsrail'de 23 Mart'taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından ülkede siyasi kriz başlamıştı. Geçen hafta Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmayı başardığı konusunda bilgilendirme yapmıştı.

İsrail Parlamentosunda (Knesset), sağ, sol, merkezci ve Arap partilerinden oluşan koalisyonun güvenoyu oylamasının Pazar günü yapılacağı açıklandı. İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Yariv Levin'in yaptığı açıkladama, "Yeni hükümet müzakere ve oylama işlemi Pazar günü gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Oylamada koalisyonun güvenoyunu alması durumunda Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erecek ve Naftali Bennett, İsrail'in yeni Başbakanı olacak. Başbakan ve hükümet, güven oylamasının ardından aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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