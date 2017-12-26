İsrail Parlamentosu'nda Filistinlilere "İdam Cezası" Tasarısı Oylanacak

Filistinlilere yönelik şiddetini arttıran İsrail, skandal bir adım atarak yarın Filistinlilere idam cezası getirmeyi öngören tasarıyı oylanacağını duyurdu.



ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistinlilere yönelik şiddetini arttıran İsrail, bu kez de Filistinlilere "idam cezasını" getirmeyi öngören tasarıyı oylayacak. İsrail, bu skandal oylamayı yarın İsrail Parlamentosu Knesset'te gerçekleştirecek. Kudüs'te, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını protesto eden Filistinlileri darp eden ve ölümüne neden olan İsrail güçleri, Filistinlileri "terörist" olarak nitelendirirken oylamaya ilişkin açıklamada İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan geldi. Liberman, işgal ettikleri Kudüs'ün asıl sahiplerini terörist olarak suçlayarak, Filistinli mahkumların vatandaşları kaçırma girişiminde bulduğunu iddia etti.



İsrailli Bakan Liberman, parlamentoda yarın Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının oylanacağını söyledi. Filistinlilere idam cezası verilmesini öngören tasarıda ilerleme sağlanacağına ilişkin söz veren Liberman, "İsrail hapishanelerine giren her terörist, diğer tüm teröristleri İsrail vatandaşlarını kaçırmaya, askerleri öldürmeye teşvik etmekte" dedi. Liberman, Kudüs meselesindeki en büyük destekçisi ABD'yi işaret ederek, "Teröre karşı gündelik mücadelemizde dünyanın en büyük ve en güçlü demokrasisini takip etmememiz için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV