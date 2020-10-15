İsrail parlamentosu BAE ile normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla onayladı
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İsrail parlamentosu BAE ile normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla onayladı

15.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:22
İsrail parlamentosu BAE ile normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla onayladı

İsrail parlamentosunda bugün yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını oy çokluğu ile onaylandı.

İsrail parlamentosunda bugün yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını oy çokluğu ile onaylandı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı. İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması oy çokluğuyla onaylandı. Parlamento'daki 120 milletvekilinden 80'ini "evet", İsrail'deki Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Blokundan 13'ü ise "hayır" oyu kullandı.

Blok, anlaşmayı Filistin'e hakaret olarak nitelendirdi. Blokun Başkanı Eymen Avde Covid-19'a yakalanması nedeni ile, Cabir Asakile ise ameliyat olduğu için oylamaya katılamadı.

Parlamento'da onaylanan anlaşma tekrardan oylama için Bakanlar Kuruluna gönderilecek. Kurulun onaylamasının ardından anlaşma resmi olarak İsrail'de yürürlüğe girecek. Fakat iki ülke arasındaki tam diplomatik ilişkiler BAE anlaşmayı onaylayana kadar kurulamayacak.

Her iki tarafın da anlaşmayı onaylamasının ardından anlaşma BM Antlaşmalar Serisine kaydedilmek üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilecek. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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