İsrail, Orta Doğu'da korona virüsten en fazla etkilenen ikinci ülke oldu İsrail, dünya genelinde etkili olana korona virüs salgınından Orta Doğu'da en fazla etkilenen ikinci ülke oldu.

İsrail, dünya genelinde etkili olana korona virüs salgınından Orta Doğu'da en fazla etkilenen ikinci ülke oldu.

Çin'den ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılıyor. Çin'de iki gündür yeni vak'a görülmezken İtalya giderek artan ölü sayıları ile Çin'i geride bıraktı. Orta Doğu'da ise en fazla can kaybı İran'da görüldü. 18 bin 407 vak'anın olduğu ve bin 284 kişinin hayatını kaybettiği İran'ı ise Orta Doğu'da İsrail takip etti. İsrail, Orta Doğu'da İran'ın ardından korona virüsten en fazla etkilenen ikinci ülke oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı dün gece saatlerinde son verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, ülkedeki korona virüs vak'a sayısı 677'ye yükseldi. İsrail, korona ile mücadele kapsamında 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirdi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA