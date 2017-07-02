İsrail Ordusunun, Lübnan Sınırındaki Mavi Hattı İhlal Ettiği İddiası

İsrail ordusuna bağlı askeri birimlerin İsrail-Lübnan sınırındaki mavi hattı ihlal ettiği iddia edildi.



Lübnan'daki bazı yerel medya organlarında yer alan haberlerde, "İsrail ordusuna ait zırhlı araçların korumasındaki bir grup askeri personelin bu sabah ülkenin güneyinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) tarafından güvenliği sağlanan mavi hatta girdiği" iddia edildi.



İsrail ordusuna ait iki tank, beş askeri zırhlı arazi aracı ve bir zırhlı personel taşıyıcıdan oluşan birliğin, bu sabah girdiği mavi hattı, öğle saatlerinde terk ettiği ifade edildi.



İsrail ordusuna ait hava, kara ve deniz unsurları zaman zaman Lübnan sınırını ihlal ediyor. Lübnan ordusu bu ihlallere karşı müdahalede bulunmazken Beyrut yönetimi konuyu sık sık BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyor.



İsrail-Lübnan sınırı



İsrail ile Lübnan arasında bulunan mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.



Sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.



Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.



Son olarak 21 Haziran'da UNIFIL'in Lübnan'ın güney sınırında bulunan askeri üssünde bir araya gelen Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri, "sınır ihlalleri, Mavi Hat, Şeba Çiftlikleri ve barış gücünün görevlerini" görüşmüştü.