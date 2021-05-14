İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup Lübnanlı, Filistin'le dayanışma için sınıra doğru yürüdü.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, sınır çitini geçti ve ateşler yaktı. İsrail güçleri ise göstericilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 1'i yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da "Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen bir grup şüpheli göstericiye tanklarla uyarı ateşi açıldığı" kaydedildi.

Bölgede ateş yakan göstericilerin daha sonra Lübnan'a döndüğü aktarıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı