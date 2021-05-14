İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup Lübnanlı, Filistin'le dayanışma için sınıra doğru yürüdü.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, sınır çitini geçti ve ateşler yaktı. İsrail güçleri ise göstericilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 1'i yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da "Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen bir grup şüpheli göstericiye tanklarla uyarı ateşi açıldığı" kaydedildi.

Bölgede ateş yakan göstericilerin daha sonra Lübnan'a döndüğü aktarıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'deki 'Hükümete ait Ensar kompleksi' binasını vurdu
İsrail, Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasını vurdu
Netanyahu'nun 'saldırılar sürecek' tehdidinin ardından Hamas'tan ayaklanma çağrısı
Netanyahu'nun 'saldırılar sürecek' tehdidinin ardından Hamas'tan ayaklanma çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sergey Lavrov Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 20:54:23. #1.14#

title