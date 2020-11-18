İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

18.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:48

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü'ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi.

Hava saldırısının, dün Suriye sınırının İsrail tarafında bulunduğu bildirilen çok sayıda patlayıcı maddeye karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 03.11'de Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail ordusu, dün Suriye sınırının İsrail tarafında çok sayıda patlayıcı madde bulunduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Pakistan: 'Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü'
Son Dakika | Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü"
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu
ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor?
ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şafak Sezer Özcan Deniz Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Milli Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 20:48:45. #1.15#
title