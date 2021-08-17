İsrail ordusundan Lübnan sınırında "sürpriz" tatbikat
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İsrail ordusundan Lübnan sınırında "sürpriz" tatbikat

İsrail ordusundan Lübnan sınırında 'sürpriz' tatbikat
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail yakın zamanda Hizbullah ile gerilime sahne olan Lübnan sınırında sürpriz bir askeri tatbikat başlattı.

İsrail yakın zamanda Hizbullah ile gerilime sahne olan Lübnan sınırında sürpriz bir askeri tatbikat başlattı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, Celile Tümeni'nin (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) ani bir kazaya hazır olup olmadığını kontrol etmek için sürpriz bir tatbikat başlatıldı." bilgisini verdi.

Tatbikatın İsrail ordu güçlerinin hazırlık durumunun kontrolü için bir dizi plan çerçevesinde yapıldığını ifade eden Adraee, ülkenin kuzey bölgesinin güvenlik güçlerinin ve askeri araçların aktif hareketlerine tanık olacağını vurguladı.

Adraee, "Tatbikat, Genelkurmay Başkanı'nın İsrail ordusunun hazır olup olmadığını kontrol etmesi için yapılan bir dizi sınavın altıncısı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Hizbullahı, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da söz konusu eyleme karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri topçu ateşiyle vurduğunu bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise, "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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