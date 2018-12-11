İsrail Ordusundan Filistin Haber Ajansı Wafa'ya Baskın
İsrail güçleri, pazar günü yaşanan silah saldırının ardından Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezine baskın düzenledi.
İsrail güçleri, pazar günü yaşanan silah saldırının ardından Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezine baskın düzenledi. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ajansı basan askerler WAFA'ya ait kameraları ve diğer ekipmanları inceledikten sonra binadan ayrıldı.…
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