İsrail ordusundan Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Asira el-Kibliye beldesi yakınındaki bir bölgeye zeytin ağacı dikmek istedi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, 3 Filistinlinin atılan göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandığını, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiğini belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci