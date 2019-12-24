İsrail ordusundan 9 sivilin öldüğü Gazze saldırısı raporu: Sivil ölümü beklemiyorduk
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İsrail ordusundan 9 sivilin öldüğü Gazze saldırısı raporu: Sivil ölümü beklemiyorduk

İsrail ordusu, geçen ay Gazze'de bir eve yönelik düzenlenen, 9 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Raporda, hedef alınan evin militanlar tarafından kullanıldığı iddia edildi, ancak saldırının sivil kayıplara yol açmasının beklenmediği yer aldı

24.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:54
İsrail ordusundan 9 sivilin öldüğü Gazze saldırısı raporu: Sivil ölümü beklemiyorduk

ordusu, geçen ay 'de bir eve yönelik düzenlenen, 9 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.


Raporda, hedef alınan evin militanlar tarafından kullanıldığı iddia edildi, ancak saldırının sivil kayıplara yol açmasının beklenmediği yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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