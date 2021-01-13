İsrail ordusuna ait iş makinaları, zeytin ağaçlarını söktü
13.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:20
Sökülmüş ağaçlardan detaylar Ağaçları yerlerine geri dikmeye çalışan Filistinlilerden detayla İsrail ordusuna ait iş makinaları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummar kasabasında tarım arazilerini talan ederken, çok sayıda zeytin ağacını söktü.
Sökülmüş ağaçlardan detaylar
Ağaçları yerlerine geri dikmeye çalışan Filistinlilerden detayla İsrail ordusuna ait iş makinaları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummar kasabasında tarım arazilerini talan ederken, çok sayıda zeytin ağacını söktü.
Kaynak: Anadolu Ajansı