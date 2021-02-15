İsrail ordusu "sürpriz" hava tatbikatı başlattı
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İsrail ordusu "sürpriz" hava tatbikatı başlattı

15.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:24
İsrail ordusu

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş hazırlıkları durumunu iyileştirmek için ülkenin kuzey sınırında "sürpriz" hava tatbikatına başladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş hazırlıkları durumunu iyileştirmek için ülkenin kuzey sınırında "sürpriz" hava tatbikatına başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 17 Şubat Çarşamba günü sona erecek tatbikat nedeniyle ülkedeki hava hareketliliğinin artacağı ve bölgede patlama seslerinin duyulabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, kuzey cephesindeki savaş senaryolarının simülasyonunu içeriyor ve hava üstünlüğünü sürdürmek, ülkenin hava sahasını korumak, saldırı ve istihbarat toplama dahil olmak üzere (hava kuvvetlerinin) çekirdek görevlerindeki tüm bileşenler test edilecek." ifadelerine yer verildi.

"Galilee Rose" adı verilen tatbikatın duyurusunun İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde bazı hedeflere bir dizi saldırı düzenlediği iddiasından saatler sonra gelmesi dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, sabahın erken saatlerinde Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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