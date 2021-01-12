İsrail ordusu sınırda bir Lübnanlı çobanı gözaltına aldı
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İsrail ordusu sınırda bir Lübnanlı çobanı gözaltına aldı

12.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:14
İsrail ordusu sınırda bir Lübnanlı çobanı gözaltına aldı

İsrail ordusu, ülkenin kuzey sınırını geçtiği ve Hizbullah'la ilişkili olduğu iddia edilen Lübnanlı bir çobanı gözaltına aldı.

İsrail ordusu, ülkenin kuzey sınırını geçtiği ve Hizbullah'la ilişkili olduğu iddia edilen Lübnanlı bir çobanı gözaltına aldı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri iki ülke sınırında, sınırı kasten geçen Lübnanlı bir çobanı gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Adraee, gözaltına alınan Lübnanlının soruşturulmak üzere "güvenlik güçlerine" teslim edildiğini belirtti.

Çobanın Lübnan Hizbullah'ı ile birlikte çalıştığını iddia eden İsrail Ordu Sözcüsü, Hizbullah'ın özellikle sınır bölgelerinde bilgi toplamak için çobanları kullandığını ileri sürdü.

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkenin kuzey sınırında yaptığı incelemeler dolayısıyla İsrail savaş uçakları da gün boyunca Lübnan hava sahasını ihlal eden uçuşlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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