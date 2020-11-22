İsrail ordusu savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı
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İsrail ordusu savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı

22.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:18
İsrail ordusu savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler, bugün gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nde birden fazla noktayı bombaladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler, bugün gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nde birden fazla noktayı bombaladı.

İsrail ordusu Pazar gecesi geç saatlerde başlattığı hava saldırısında Gazze Şeridi'nde birden fazla yeri savaş uçakları ve helikopterlerle bombaladı. Filistin tarafından bombalama sonrasında ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı. İsrail ordusu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gazze'den İsrail'e ateş açıldığını ve kendilerinin karşılık verdiğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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