İsrail ordusu Ramallah'ta bir Filistinli tutuklunun evini yıktı
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İsrail ordusu Ramallah'ta bir Filistinli tutuklunun evini yıktı

İsrail ordusu Ramallah'ta bir Filistinli tutuklunun evini yıktı
11.05.2020 05:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 05:50

İşgal altındaki Batı Şeria'da gayrimeşru bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gayrimeşru bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, bu sabah Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesini basan İsrail ordusuna bağlı askerler, tutuklu Bergusi'nin dairesini oturulamaz hale getirdi.

Yıkım tebligatı 30 Mart'ta iletilen ailenin evi, iş makineleriyle yapılan yıkımın ardından kullanılamaz duruma geldi.

Yıkım sırasında bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail ordusu evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Kassam Bergusi, 23 Ağustos 2019'da gayrimeşru bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiği bir patlamaya katılmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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