İsrail ordusu Lübnan sınırında havaya ateş açtı
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İsrail ordusu Lübnan sınırında havaya ateş açtı

İsrail ordusu Lübnan sınırında havaya ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

İsrailli askerlerin, hasat yapan Lübnanlı çiftçileri korkutmak amacıyla Lübnan sınırında havaya ateş açtığı bildirildi.

İsrailli askerlerin, hasat yapan Lübnanlı çiftçileri korkutmak amacıyla Lübnan sınırında havaya ateş açtığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Sehl Merciyun mevkisine yakın noktada Lübnanlı çiftçilerin hasat yaptığı sırada İsrail askerlerince havaya ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail'in kara, deniz ve hava sınırlarını defalarca ihlalinden şikayet eden Lübnan makamları, bu şikayetlerini son zamanlarda Birleşmiş Milletlere (BM) iletti.

İsrail ordusu ise bu şikayetler karşısında ülkenin kuzeyindeki İsrail yerleşim birimlerine sızma girişimleri olduğundan şüphelenildiğini belirtiyor.

İsrail, 7 Haziran'da Lübnan sınırına yakın alanda iki kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Mayıs ayında İsrail'i protesto etmek için sınırı aşmaya ve İsrail yerleşimlerine ulaşmaya çalışan öfkeli Lübnanlılar, iki ülke arasındaki sınırda gerginliğe sebep olmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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