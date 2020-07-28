İsrail ordusu Lübnan sınırına takviye kuvvet gönderecek
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İsrail ordusu Lübnan sınırına takviye kuvvet gönderecek

İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye sınırlarından sorumlu Kuzey Komutanlığı'nı "özel kuvvetler" ile takviye edeceğini duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan sınırına takviye kuvvet gönderecek
28.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:15

İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye sınırlarından sorumlu Kuzey Komutanlığı'nı "özel kuvvetler" ile takviye edeceğini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, durum değerlendirme toplantısı sonucu İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nın, özel kuvvetler, bilgi toplama ve gelişmiş ateş sistemleriyle takviye edilmesine karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu askeri sistemlerle ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Lübnan-İsrail sınır bölgesinde dün yaşanan gerilimin ardından sükünetin hakim olduğu gözleniyor.

Sınır bölgesinde yaşananlar

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

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