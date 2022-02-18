İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı

AA, Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldı, Demir Kubbe sistemi ateşlendi.

İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan sınırı ve Golan Tepeleri'ne yakın bu bölgede yaşayanlar, patlama sesi duyduklarını söyledi.

AA / Enes Canlı - Güncel

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Lübnan, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title