İsrail ordusu, Kudüs'te tansiyonun yükselmesi nedeniyle yapacağı askeri tatbikatı erteledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma kararı aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma kararı aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Arabaları" adı verilen ve bu hafta başlaması beklenen tatbikatın ertelendiği belirtildi.

Erteleme kararının yapılan durum değerlendirmesinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi tarafından alındığı ifade edildi.

Kochavi'nin tatbikatı en az bir gün ertelediği ve İsrail ordusuna Kudüs'te tansiyonun yükselmesi nedeniyle olası bir şiddet tırmanışına hazırlanmaya yönelik çabalara odaklanması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci