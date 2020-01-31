İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı
Haberler » Güncel » İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı - Haber

İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

31.01.2020 03:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 03:52
İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

ordusu, işgal altındaki 'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz, Kalendiye kontrol noktasında yaşanan arbede sırasında biri gerçek mermiyle uyluğundan yaralanan diğeri de göz yaşartıcı gazdan etkilenen toplam 2 kişiyi hastaneye kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını ilan etmesinin ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs kentinde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çeşitli gerginlikler yaşanıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler