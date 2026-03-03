İsrail ordusu İran ve Lübnan'a eş zamanlı saldırı dalgası başlattı

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a eş zamanlı olarak yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran ve Lübnan'a eş zamanlı olarak yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi. Tahran'da rejime ait hedefler ile Beyrut'taki Hizbullah altyapılarının hedef alındığı aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı