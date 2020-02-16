İsrail ordusu: Hamas sahte hesaplarla İsrail askerlerine tuzak kurdu

16.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:18

İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonunu sızmak için için sahte sosyal medya hesapları oluşturduğunu iddia etti.



İsrail Savunma Güçleri resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın genç ve çekici kızların fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu sahte sosyal medya hesaplarından İsrail askerlerinin telefonlarına sızmaya çalıştığını fakat İsrail istihbaratının zararlı yazılımları tespit ederek bu tezgahı boşa çıkardığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle