İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu
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İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail, ordunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını duyurdu.

İsrail, ordunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin dozu arttı. İsrail Gazze'ye saldırıları hem havadan hem de karadan sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını açıkladı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını kaydeden Conricust, operasyon detayına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 103'E ÇIKTIÖte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki İsrail bombardımanında 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere, toplam 103 kişinin hayatını kaybettiğini ve 580 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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