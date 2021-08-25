İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, "İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını" protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı.

Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci