İsrail ordusu, Gazze sınırındaki bazı çiftçilerin mahsullerini sökmekle tehdit etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu sınır bölgesinde uyarı levhaları asarak, çiftçileri tarım mahsullerini sökmekle tehdit etti.

Han Yunus'taki çiftçilerden Muhammed el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir gücün askeri buldozerler eşliğinde sınırdan 200 metre Gazze tarafına geçerek, ekim için hazırlık yapılan tarlaları tahrip ettiğini söyledi.

Ammur, tarlaların tahrip edilmesinden kısa süre sonra da bazı askerlerin çiftçilerin tarım mahsullerini kaldırmaları için üzerinde Arapça ve İbranice, "Ey çiftçi, tarım ürünleriniz ekim için izin verilen alanı aşmıştır. Tüm ürünleri belirli bir süre içinde taşımazsanız onları sökeceğiz." yazılı uyarı levhaları astığını belirtti.

İsrail'in bu tehdidinin Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki çiftçilerin çektiği zorlukları artıracağını kaydeden Ammur, çiftçilerin ileriki günlerde İsrail askerlerinin hedef almasından korktukları için tarım arazilerine gitmekten çekineceklerini söylediğini aktardı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci