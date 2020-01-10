İsrail ordusu Gazze sınırında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:30

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınırı geçen 3 Filistinlinin gözaltına alınarak sorgulanmak için güvenlik birimine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgiye yer verilmedi.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya onları gözaltına alıyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.

Kaynak: AA