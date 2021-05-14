Son Dakika: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı

Son dakika: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, şu an için daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti. Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı seçmesi dikkat çekti.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Filistinlilere saldırmaya devam etti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı seçmesi dikkat çekti.

AÇIKLAMAYI ORDU SÖZCÜSÜ YAPTI

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

NETANYAHU: HAMAS'A AĞIR ŞEKİLDE BEDEL ÖDETECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara ve hava harekatı başlattığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz. Henüz son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek. Polisimize, sınır polisimize ve diğer güvenlik güçlerimize İsrail'in şehirlerinde kanun ve nizamı sağlamaları için desteğimiz tamdır. Anarşiye müsamaha göstermeyeceğiz."

HAMAS: KENDİLERİNE AĞIR BİR DERS VERMEYE HAZIRIZ"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam ettiği sırada İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Sözcü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

103 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

İSRAİL BİNLERCE ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.

ASKERİ OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar