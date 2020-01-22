İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı
İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e girmelerinin ardından ateş açan askerlere patlayıcı atan 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
22.01.2020 07:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:32
İşgal altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına geçen 3 Filistinli askerler tarafından öldürüldü. Ordu sözcüsü, Filistinlilerin askerlere patlayıcı madde attığını öne sürdü.
İsrail ordu sözcüsü salı akşamı yaptığı açıklamada, "3 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com