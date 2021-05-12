İsrail ordusu Gazze'den gelen bir insansız hava aracını düşürdü
İsrail ordusu, Gazze'den gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze'den gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Gazze'den kalkan ve İsrail hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, düşürülen İHA'nın silahlı olup olmadığının henüz tespit edilemediği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun