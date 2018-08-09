İsrail Ordusu: Gazze'de Hamas'a Ait 100 Hedefi Vurduk

İsrail ordusu, Gazze'den İsraik'e roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak bu gece Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait toplam 100 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ordu açıklamasında İsrail tarafına düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını Hamas'a üstlendi. Öte yandan Gazze'de İsrail'in saldırılarında biri bebek 3 Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 80'den fazla roket atıldığı" ileri sürülmüş, bunlardan 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti. 2014'teki Gazze savaşından bu yana Hamas ile İsrail arasında son günlerde en şiddetli çatışmaları yaşandı. - GAZZE