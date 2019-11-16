İsrail ordusu Gazze'de bazı hedeflere hava saldırıları düzenledi

16.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:14

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, 14 Kasım'da varılan ateşkese rağmen Gazze'de Hamas'a ait bazı hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım sabahı yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının kullandığı bir kompleksin yanı sıra yer altındaki bir altyapının da aralarında bulunduğu bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, bu saldırıların, geçen gece Gazze'den İsrail'e atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiği belirtilerek, "Gazze'de yaşananlardan ve oradan atılanlardan Hamas sorumludur." ifadesine yer verildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait 3 yerin hedef alındığı belirtildi.

Gazze'deki Filistinli gruplardan atılan roketlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin bu sabah Gazze'den Beer Şeva'ya (Biru's-Seba) atılan 2 roketi etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında 14 Kasım'da varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 2 roket atıldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA