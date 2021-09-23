İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı - Haberler
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İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda Filistinli bir gazeteciye ateş açarak yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda Filistinli bir gazeteciye ateş açarak yaraladı.

Filistin Basın Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Filistinli foto muhabiri Nasır Eştiyye'nin Nablus'un Deyr el-Hatab köyünde İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.

Sendika, Deyr el-Hatab köyünde İsrail'in gazetecilere saldırısını kınadı.

Bir başka basın kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail kuvvetleri dün akşam Deyr el-Hatab köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, gaz ve ses bombaları kullandı.

Bu durum karşısında Filistinli gençler ile İsrail kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail kuvvetleri Batı Şeria'daki belde ve kentlere sık sık düzenlediği baskınlarda, güvenlik açısından arandıkları gerekçesiyle Filistin vatandaşlarını gözaltına alıyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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