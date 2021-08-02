İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı, birini de gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı, birini de gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı Wafa'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Cenin kentinin batısındaki Ayrım Duvarı yakınlarında araç içerisinde bulunan Filistinlilerden birinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Haberde, vurulan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kullandıkları araçla İsrail'e geçme girişiminde bulunduklarını kaydetti.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN, askerlerin Filistinlilere ateş açtığını doğrularken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını diğerinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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