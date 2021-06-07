İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde 25 Filistinliyi evsiz bıraktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde 25 Filistinliyi evsiz bıraktı.

Ramallah'ın doğusundaki Muarrecet bölgesinde Filistinlilere ait bir yerleşim yeri İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

Evi yıkılan Filistinlilerden Avde el-Kabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizi bitirdiler, elbiselerimizden başka bir şeyimiz kalmadı." dedi.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan 4 Filistinli ailedeki 25 kişinin evsiz kaldığını aktaran Kabne, "Şimdi hepsi açıkta, hepsi evsiz." ifadelerini kullandı.

Kabne, İsrail güçlerinin birkaç gün önce gelerek bölgede çekim yaptıklarını bugün ise kurdukları her şeyi yıkarak mallarına el koyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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