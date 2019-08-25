İsrail ordusu Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koydu

25.08.2019 21:55

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koyması

İsrail askerlerinin aracın içini incelemesi

Plakasız aracın çekiciye konularak götürülmesi İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

İsrail askerleri ayrıca, kentin batısındaki köylerde bulunan dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kamerası kayıtlarına, Ayn Arik köyünde de plakasız bir araca el koydu.

Kaynak: AA