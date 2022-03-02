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İsrail, onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermedi

AA, Mahmut Geldi - Güncel
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İsrail, onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermedi

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirdi.

İsrail basınındaki haberlere göre Korniychuk, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, göz yaşlarına hakim olamadı.

İsrail İçişleri Bakanlığının Macaristan ve Polonya üzerinden gelen Ukraynalıların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönünde aldığı kararın kendileri için "hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Korniychuk, "Son 6 gün içinde onlarca Ukraynalı, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi." dedi.

"Bunlar, savaştan kaçtılar"

Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerinin altını çizen Korniychuk, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar." diye konuştu.

Holokost olaylarında binlerce Yahudi'nin Ukraynalılar tarafından kurtarıldığını ifade eden Korniychuk, gözyaşları içinde "daha fazla yardıma muhtaç olduklarını" dile getirdi.İ

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Macaristan, Tel Aviv, Ukrayna, İsrail, Güncel, Haberler

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