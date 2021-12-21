İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti - Haberler
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İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti

İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail makamlarının 3 aydan uzun bir süredir el koyduğu Filistinli Dr. Hazım el-Culani'nin cenazesinin yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

İsrail makamlarının 3 aydan uzun bir süredir el koyduğu Filistinli Dr. Hazım el-Culani'nin cenazesinin yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Yakınları ve görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, işgal kuvvetleri Culani'nin cenaze törenine katılacakların sayısının en fazla 38 kişi olmasını şart koştu.

Cenaze, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polis karakolunda sahiplerine teslim edildi.

Tıp doktoru olan Hazım el-Culani, 10 Eylül'de Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail Yüksek Mahkemesi 2019'da, (çatışmalar sırasında) hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerine el konulmasının uygun olduğu kararına varmıştı.

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AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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