İsrail, "nükleer anlaşmaya dönmenin İran'ın nükleer cephaneliğine giden yolu açacağı" iddiasında bulundu
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İsrail, "nükleer anlaşmaya dönmenin İran'ın nükleer cephaneliğine giden yolu açacağı" iddiasında bulundu

19.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:01
İsrail,

İsrail, Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesinin İran'ın "nükleer cephaneliğine" giden yolunu açacağını öne sürdü.

İsrail, Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesinin İran'ın "nükleer cephaneliğine" giden yolunu açacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, ABD yönetiminin "Tüm taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran ile nükleer anlaşmayı görüşmeye hazırız" değerlendirmesine cevap niteliğinde açıklama geldi.

İsrail'in, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemekte kararlı olduğu ve nükleer anlaşmaya ilişkin görüşünün değişmediğine vurgu yapılan açıklamada, "İsrail, eski anlaşmaya geri dönmenin İran'ın nükleer cephaneliğine giden yolunu açacağına inanıyor. İsrail bu konuda ABD ile yakın temas halindedir." ifadelerine yer verildi.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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