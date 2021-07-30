İsrail nakliye şirketi: Hint Okyanusu'ndaki gemilerimizden birinin hedef alındığından şüpheleniyoruz
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İsrail nakliye şirketi: Hint Okyanusu'ndaki gemilerimizden birinin hedef alındığından şüpheleniyoruz

İsrail nakliye şirketi: Hint Okyanusu'ndaki gemilerimizden birinin hedef alındığından şüpheleniyoruz
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrailli bir nakliye şirketi, gemilerinden birinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğradığından şüphelendiklerini duyurdu.

İsrailli bir nakliye şirketi, gemilerinden birinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğradığından şüphelendiklerini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN), İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinin yazılı açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki Mercer Street adındaki bir yakıt tankerimizin hedef alındığından şüpheleniyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtildi.

İsrail basını bugün İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı bir haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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