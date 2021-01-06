İsrail Moderna aşısına onay verdi

İsrail, ABD'li şirket Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşıya da onay verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı kaydedildi. Öte yandan, Moderna da, BioNTech-Pfizer aşısı gibi mRNA teknolojisi ile geliştirildi.İsrail'in onayının ardından sadece, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi.

AVRUPA İLAÇ DAİRESİ KARARI ERTELEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün toplanacak. EMA tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantıda kararın verilmesinin Çarşamba gününe ertelendiği belirtilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı