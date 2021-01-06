İsrail Moderna aşısına onay verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İsrail Moderna aşısına onay verdi

06.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:25
İsrail Moderna aşısına onay verdi

İsrail, ABD'li şirket Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verdi.

İsrail, ABD'li şirket Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşıya da onay verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı kaydedildi. Öte yandan, Moderna da, BioNTech-Pfizer aşısı gibi mRNA teknolojisi ile geliştirildi.İsrail'in onayının ardından sadece, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi.

AVRUPA İLAÇ DAİRESİ KARARI ERTELEMİŞTİ 

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün toplanacak. EMA tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantıda kararın verilmesinin Çarşamba gününe ertelendiği belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Hande Erçel İrem Derici
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus İsmail Kartal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Moderna aşısına onay verdi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 10:38:33. #1.15#
title