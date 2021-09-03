İsrail, Mısır'dan, "Gece Kargaşası" adlı protestoları durdurması için Hamas'a baskı yapmasını istedi
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İsrail, Mısır'dan, "Gece Kargaşası" adlı protestoları durdurması için Hamas'a baskı yapmasını istedi

İsrail, Mısır'dan, 'Gece Kargaşası' adlı protestoları durdurması için Hamas'a baskı yapmasını istedi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail'in, Mısır'dan, Gazze Şeridi sınırında bir haftadır devam eden "Gece Kargaşası" adı altındaki protestoları durdurmak için Hamas'a baskı yapmasını istediği bildirildi.

İsrail'in, Mısır'dan, Gazze Şeridi sınırında bir haftadır devam eden "Gece Kargaşası" adı altındaki protestoları durdurmak için Hamas'a baskı yapmasını istediği bildirildi.

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze topraklarındaki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan, yakın zamanda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (kimliği açıklanmayan) üst düzey bir yetkiliyle birlikte Mısır'ı ziyaret etti.

İkili, Mısır istihbaratından üst düzey isimlerle görüşerek, Gazze Şeridi'nin sınır kesiminde "Gece Kargaşası" adlı protestoların durdurulması için Hamas'a baskı yapılmasını istedi.

İsrail Ordu Radyosu da iki yetkilinin çarşamba gecesi Kahire'den Tel Aviv'e döndüğünü bildirdi.

"Gece Kargaşa Birimi" adı altında bir haftadır toplanan Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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