İsrail, Mısır'a doğal gaz ihraç etmeye başladı
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İsrail, Mısır'a doğal gaz ihraç etmeye başladı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı.

15.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:01
İsrail, Mısır'a doğal gaz ihraç etmeye başladı

Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı.


İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatının başlatıldığını açıkladı. "Bu tarihi bir an" ifadelerini kullanan Steinitz, "Bu adım İsrail'i enerji alanında bölgesel bir güç haline getirecek" dedi.


Anlaşmasının süresi 10 yıl


Öte yandan İsrail'den Mısır'a 2018 yılında doğal gaz ihracatı konusunda İsrail'in Delek Şirketi ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi arasında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail, Mısır'a 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek. İsrail, Mısır'ın ardından Ürdün'e de doğal gaz ihracatına başlaması planlıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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