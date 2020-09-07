İsrail Mescid-i Aksa'nın duvarına hoparlör yerleştirdi
İsrail, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın duvarına hoparlör yerleştirdi.
07.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:31
– İsrail, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın duvarına hoparlör yerleştirdi. Polisin hoparlör yerleştirme anları kameralara yansıdı.
- İsrail
İsrail polisi tarafından El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına hoparlör yerleştirdi. İsrail tarafı konu hakkında ve hoparlöre neden ihtiyaç duyulduğuna dair bir açıklama yapılmazken, bir çok kişi İsrail'in bu uygulamasına tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına hoparlör yerleştirilen o anlar amatör kamerayla anbean kaydedildi.
- İsrail
Kaynak: DHA