İsrail Mescid-i Aksa'nın duvarına hoparlör yerleştirdi İsrail, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın duvarına hoparlör yerleştirdi.

İsrail , İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid-i Aksa 'nın duvarına hoparlör yerleştirdi. Polisin hoparlör yerleştirme anları kameralara yansıdı.

İsrail polisi tarafından El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına hoparlör yerleştirdi. İsrail tarafı konu hakkında ve hoparlöre neden ihtiyaç duyulduğuna dair bir açıklama yapılmazken, bir çok kişi İsrail'in bu uygulamasına tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına hoparlör yerleştirilen o anlar amatör kamerayla anbean kaydedildi.

- İsrail

Kaynak: DHA