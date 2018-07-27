- İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 40 yaralı

KUDÜS - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 40 Filistinli yaralandı.

Cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail güçleri, Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri Filistinlilere biber gazı, ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda çocuk ve yaşlı dahil 40 Filistinli yaralandığını, 5 kişi gözaltına alındığı aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın içerisinde hala bazı Filistinliler İsrail güçlerinin kuşatması altında bulunurken bazı İsrailli keskin nişancılar Mescid-i Aksa'nın çatısına çıktı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapılarının çoğunu kapattığı da aktarıldı.

Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu uyarı yapmadan bombaları yağdırdı" açıklamasında bulundu.