Son dakika haber! İsrail merkezli Kanal 12, Ben Gurion Uluslararası Havaalanının uçuşa kapatılma kararı alındığını belirtti
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Son dakika haber! İsrail merkezli Kanal 12, Ben Gurion Uluslararası Havaalanının uçuşa kapatılma kararı alındığını belirtti

Son dakika haber! İsrail merkezli Kanal 12, Ben Gurion Uluslararası Havaalanının uçuşa kapatılma kararı alındığını belirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İsrail merkezli Kanal 12, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeni ile İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanını uçuşa kapatma kararı aldığını belirterek, uçuşların Ramon Havaalanı'na yönlendirileceğini belirtti.

İsrail merkezli Kanal 12, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeni ile İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanını uçuşa kapatma kararı aldığını belirterek, uçuşların Ramon Havaalanı'na yönlendirileceğini belirtti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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